Caso de policial encontrado morto em frente à casa de amigo é reaberto após três anos, nos EUA

Nos Estados Unidos, em 2022, o policial John O’Keefe foi encontrado morto em frente à casa de um colega, também policial, onde acontecia uma festa. Investigadores do caso e amigos da vítima tinham certeza de que Karen, namorada do agente, era a assassina. Ela disse para a polícia que deixou John na porta da casa do amigo e foi embora, mas os colegas dele alegaram que ele não entrou na festa. O caso foi arquivado por falta de provas, mas agora foi reaberto e divide opiniões. Karen continua sendo a principal suspeita. Acompanhe!



