Exclusivo: Conheça o jogador de futebol que perdeu dois dedos e foi campeão fora do país

Ronaldo Henrique é jogador de futebol e perdeu dois dedos do pé em um grave acidente de moto. O que parecia o fim da carreira promissora, se transformou em uma virada histórica. Mesmo com essa deficiência, ele decidiu participar de um campeonato fora do país. Após se recuperar, Ronaldo voltou aos gramados, marcou o gol da vitória do time dele e ainda foi eleito o melhor em campo na Inglaterra. Acompanhe a história dele na reportagem!



