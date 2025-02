Exclusivo: Criminoso é flagrado por câmeras do Smart Sampa e preso durante bloquinho de Carnaval

Ivérton Vicente dos Santos, de 29 anos, era foragido da Justiça e foi preso durante um bloquinho de Carnaval na Rua augusta, em São Paulo. O suspeito aproveitava a festa quando foi detectado pelas câmeras inteligentes do Smart Sampa, ferramenta da prefeitura de São Paulo. Ele é condenado por fazer parte de uma organização criminosa e controlar o tráfico no interior da Bahia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!