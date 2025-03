Exclusivo: estudante percebe que caiu em golpe e arranca maquininha de falso entregador em SP

Em São Paulo, um estudante percebeu que caiu em um golpe e arrancou a maquininha das mãos de um falso entregador. O jovem recebeu produtos em casa e, no momento de fazer o pagamento, percebeu que a máquina processava um valor de R$ 2 mil sem inserir seu cartão. A vítima pensou rápido e puxou a maquininha das mãos do suspeito. Por já ter trabalhado com o aparelho antes, o rapaz conseguiu estornar a compra. A empresa que administra a máquina de cartão disse que assim que recebeu a notificação sobre fraude na transação, fez o bloqueio da conta.



