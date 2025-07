Exclusivo: ex-marido de médica que tentou matá-lo nega acusações de violência doméstica

O Balanço Geral ouviu a versão de Wellington Silva da Cruz, ex-marido de Lenise Fernandes Sampaio, a médica presa por tentar matá-lo. Ele mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O empresário rebateu as acusações da médica de que ela era vítima de violência doméstica e relatou que convive com sequelas dos disparos até hoje. Acompanhe!



