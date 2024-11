Homem que matou 'Zé do Ouro’ disse ter denúncia contra pessoas influentes para marcar encontro

O Balanço Geral obteve novas informações sobre o caso do empresário, de 80 anos, que foi morto em um prédio em Santana, na zona norte de São Paulo. O assassino teria marcado um encontro com José Gonzaga Moreira, afirmando ter denúncias de assédio contra uma pessoa influente da cidade natal do empresário. 'Zé do Ouro’ , como era chamado, era conhecido por fazer denúncias contra políticos. A polícia investiga se o crime foi premeditado e busca identificar o atirador.