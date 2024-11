Mulher descobre que marido desaparecido é suspeito de aplicar golpe após reportagem do Balanço Geral

A professora Patrícia Carretero, de 53 anos, descobriu que foi vítima de um golpe após quatro anos de casamento com Márcio de Souza Soares, que usava um nome falso. Ele desapareceu durante uma suposta viagem para Santa Catarina, levando mais de R$ 50 mil da conta bancária dela. Patrícia só voltou a ter notícias do marido quando uma mulher a procurou pelas redes sociais e afirmou tê-lo reconhecido em reportagens do Balanço Geral.