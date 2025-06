Vendedor de legumes tem kombi roubada e precisa utilizar carrinho de mão para trabalhar

Leonildo, um vendedor de legumes de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, teve sua kombi levada por criminosos. Agora, todos os dias ele carrega um carrinho de mão com chuchu, batata, jiló, mandioca e tudo o que vende há dez anos no mesmo lugar. O idoso, de 63 anos, registrou um boletim de ocorrência, mas ainda não obteve resposta. Leonildo declarou que recompensará qualquer informação precisa sobre o paradeiro da kombi. Acompanhe na reportagem.



