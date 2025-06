Jornalista americana Stephanie Hockridge é condenada por fraude bilionária durante pandemia Esquema envolveu desvio de recursos do programa de proteção ao salário Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 15h59 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h59 ) twitter

Apresentadora de TV e marido são acusados de liderar esquema bilionário de fraude

A jornalista norte-americana Stephanie Hockridge foi condenada por liderar um esquema de fraude bilionário nos Estados Unidos durante a pandemia de Covid-19. Junto com seu marido, ela fundou uma empresa que oferecia empréstimos a pequenos empresários em dificuldades financeiras. No entanto, investigações revelaram que o casal desviou recursos do programa de proteção ao salário, embolsando bilhões de reais por meio de taxas ilegais e acordos de propina com bancos.

A empresa criada pelo casal em abril de 2020 conseguiu mais de R$ 70 bilhões em empréstimos e embolsou cerca de R$ 2 bilhões sem gastar praticamente nada em prevenção de fraudes. Promotores federais demonstraram que Stephanie e seu marido falsificaram documentos fiscais e extratos bancários para ocultar o desvio de dinheiro através de contas bancárias interestaduais.

O caso chamou a atenção no Arizona, onde Stephanie já foi uma figura pública respeitada. A sentença da jornalista está prevista para outubro e pode chegar a até 20 anos de prisão. Seu marido se mudou para Porto Rico após a descoberta do esquema e aguarda julgamento marcado para agosto, negando todas as acusações.

Assista ao vídeo - Apresentadora de TV e marido são acusados de liderar esquema bilionário de fraude

