Thiago Brennand recebe visitas íntimas após alegar união estável Empresário preso por crimes graves tem encontros regulares com Amélia Maria Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h26 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h26 )

Condenado por estupro, empresário Thiago Brennand recebe visitas íntimas na prisão

O empresário Thiago Brennand, condenado a mais de 20 anos por crimes como estupro, está detido no presídio de Tremembé, São Paulo. Durante sua prisão, ele recebeu 12 visitas íntimas de Amélia Maria. Ela apresentou uma certidão de união estável para comprovar seu vínculo com Brennand.

Inicialmente declarado solteiro ao ser preso, Brennand alterou seu status conjugal para permitir as visitas de Amélia. As regras penitenciárias exigem que apenas presos com um parceiro reconhecido oficialmente possam receber visitas íntimas. Além disso, Brennand tentou formalizar uniões com outras duas mulheres, mas esses pedidos foram negados pela administração penitenciária.

Apesar das polêmicas dentro e fora da prisão, incluindo disputas familiares e um histórico de violência contra mulheres, a Secretaria da Administração Penitenciária afirma que não há irregularidades nas visitas recebidas por Brennand.

Condenado por estupro, empresário Thiago Brennand recebe visitas íntimas na prisão

