Xerife do Consumidor: Jorge Wilson verifica se loja de sofás cumpriu promessa em Santo André (SP)

Em julho, o Balanço Geral mostrou o caso de Sérgio Rodrigues, que comprou um sofá novo por R$ 4 mil e recebeu um quebrado, rasgado e com aparência de usado. A loja Adonai Sofás, no Parque São Rafael, em Santo André (SP), prometeu entregar um novo sofá para Sérgio. Será que a empresa cumpriu com a promessa? Confira na reportagem.



