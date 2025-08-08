Logo R7.com
Balanço Geral

Xerife do Consumidor: Jorge Wilson verifica se loja de sofás cumpriu promessa em Santo André (SP)

Adonai Sofás prometeu entregar um móvel novo para Sérgio, depois dele ter recebido um quebrado e rasgado

Xerife do Consumidor|Do R7

Em julho, o Balanço Geral mostrou o caso de Sérgio Rodrigues, que comprou um sofá novo por R$ 4 mil e recebeu um quebrado, rasgado e com aparência de usado. A loja Adonai Sofás, no Parque São Rafael, em Santo André (SP), prometeu entregar um novo sofá para Sérgio. Será que a empresa cumpriu com a promessa? Confira na reportagem.

  • Consumidor
  • Xerife do Consumidor

