Câmeras de segurança registram assalto a uma clínica odontológica de Copacabana

Imagens do circuito de segurança registraram um furto em uma clínica odontológica em Copacabana, na zona sul do Rio. A ação dos assaltantes durou cerca de dez minutos e, segundo os proprietários da clínica, o prejuízo foi de cerca de R$ 100 mil. A dupla de criminosos levou computadores, equipamentos odontológicos, celulares e tablets. De acordo com investigações, os assaltantes tiveram acesso ao consultório pela janela do banheiro. Os suspeitos foram identificados como Patrick Maciel, de 20 anos, com 12 passagens pela polícia, e Gabriel Gonçalves, de 22 anos, com mais de 20 passagens.