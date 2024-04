Corpo de jovem afogada é encontrado em Arraial do Cabo

Alto contraste

O corpo de uma jovem de 23 anos foi encontrado em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, metade dos casos de afogamentos foi registrada na Região dos Lagos. Ao todo mais de 300 ocorrências de afogamento foram atendidas durante a Operação Verão no Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, com o aumento de turistas no período de fim de ano, a taxa de afogamentos cresce.