O corpo do lutador Diego Braga, de 44 anos, morto ao tentar recuperar uma moto no Morro do Banco, na zona oeste do Rio, foi enterrado no Rio de Janeiro. A perícia apontou que a vítima foi agredida antes de ser assassinada.