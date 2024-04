Policia prende suspeito de furto à clínica odontológica de Copacabana De acordo com a investigação, Gabriel Gonçalves, de 22 anos, confessou o crime; jovem já tinha sido preso outras seis vezes só em 2023

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia prendeu um dos suspeitos de furtar uma clínica odontológica em Copacabana, na zona sul do Rio. Gabriel Gonçalves Nascimento, de 22 anos, foi preso após ser identificado através das imagens de monitoramento da clínica. Ao prestar depoimento, o suspeito confessou a participação no furto. De acordo com a polícia, só em 2023, Gabriel foi preso em flagrante por seis vezes, duas delas nas duas últimas semanas.