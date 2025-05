SOS Mulheres: homem agride ex-esposa no meio da rua ao vê-la andando com outro rapaz

Pamela e Fernando sempre tiveram uma relação conturbada durante os sete anos que passaram juntos. Há dois anos, a camareira resolveu colocar um ponto final no relacionamento por não aguentar mais as agressões físicas e psicológicas que sofria do companheiro. Fernando, muito ciumento, nunca aceitou o término. Quando viu Pamela andando com outro homem em uma praça, ele partiu para cima da ex. Foram socos, chutes, todo o tipo de agressão. Ele também roubou o celular dela e passou a fazer postagens ofendendo Pamela. A mulher conseguiu uma medida protetiva contra ele. Durante a gravação com o Altair Moraes, Fernando mandou uma mensagem para Pamela. O Cidade Alerta acompanhou a busca pelo agressor.



