SOS Mulheres: Mulher quebra o silêncio após ser agredida e mantida em cárcere privado pelo marido

O Altair Moraes foi até o Guarujá, no litoral paulista, conversar com a Márcia Marquez Ruiz, de 41 anos. Depois de ser brutalmente agredida e mantida em cárcere privado pelo seu ex-companheiro, Robson Perez Reis, de 37 anos, ela decidiu falar. Ela viveu um relacionamento abusivo por 16 anos e, na última agressão sofrida, perdeu os dentes e ficou com fraturas no cabelo, rosto e em alguns órgãos. Márcia só conseguiu se livrar do quarto onde era mantida refém, com a ajuda do filho de 5 anos. Veja na reportagem.



