SOS Mulheres: Mulher é assassinada pelo ex-marido após discussão durante o café da manhã

Ana Thaís foi morta pelo ex-marido após uma discussão durante o café da manhã. Ela e Junior ficaram juntos por 20 anos, mas desde o começo do relacionamento, ele era agressivo com ela. Com o passar dos anos, as agressões físicas se transformaram em abuso psicológico e moral e Ana decidiu pedir o divórcio. O homem tentou reconquistá-la, mas não conseguiu. Eles viviam na mesma casa, com os filhos, mas em quartos separados. Junior passou a perseguir a mulher, que gravou todas as ameaças. Em uma discussão no café da manhã, Ana Thaís foi assassinada pelo ex-companheiro.



