SOS Mulheres: Mãe de três filhos é encontrada morta na varanda de casa em São Paulo

Uma enfermeira, mãe de três filhos, foi encontrada morta na varanda de casa em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. Camila Lisboa tinha 34 anos. Há nove meses, ela mantinha um relacionamento com Sidnei. Segundo testemunhas, a relação dos dois vinha passando por uma crise. No dia que o corpo foi encontrado, Camila mandou uma mensagem para um amigo pedindo para que a polícia fosse chamada. Familiares e amigos da enfermeira querem justiça. Depois da morte de Camila, Sidnei despareceu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!