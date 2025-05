SOS Mulheres: Mulher fica 45 dias internada após ter corpo incendiado por ex-companheiro

Vanessa Lima teve o corpo incendiado pelo ex-companheiro, André da Silva, após terminar o relacionamento em São Paulo. Eles estavam juntos há seis anos e, no momento em que ela resolveu colocar um ponto final na relação, o homem surtou. Ele armou uma emboscada, esperou Vanessa sair de casa e colocou fogo no corpo dela. As filhas, desesperadas, tentaram ajudar a mãe. André fugiu e Vanessa foi levada ao hospital por um vizinho. Ela ficou 45 dias internada. Três anos depois do ataque, Vanessa ela recebeu o Altair Moraes e abriu o coração, contando detalhes da história. Acompanhe!



