SOS Mulheres: Influenciador Vilhena agride amiga da namorada que denunciou as traições dele

Uma dentista, filha de delegado, passou por um momento de terror em um sítio no interior de São Paulo. Gabriel Vilhena, influenciador com quase 1 milhão de seguidores, é acusado de agredir Adrielly. Ela contou que passou a ser ameaçada pelo rapaz após denunciar as traições dele para a namorada, que era amiga dela. Na festa, Vilhena pegou o microfone e passou a provocar a dentista. Quando ela foi tirar satisfação, tomou uma rasteira do rapaz e ficou desacordada. Adrielly despertou com o corpo machucado. Ele apenas admitiu que derrubou a jovem, mas diz que foi embora depois disso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!