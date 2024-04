Jaquelline, campeã de A Fazenda 15, fala sobre namoro com Lucas Souza | Papo Reto

Alto contraste

Sextou com mais um Papo Reto aqui no Domingo Espetacular! Quem participa do quadro é a campeã de A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski. Ela vai mandar aquele papo direto e reto e responder tudo sobre o reality e a vida aqui do lado de fora! Jaque revela se prefere a amizade de Rachel Sheherazade e Kally Fonseca, se o relacionamento com o Lucas Souza é namoro ou amizade, e fala quem foi o peão mais falso da temporada. E não para por aí: Jaque também conta o que vai fazer com o prêmio, fala sobre a filha Bella e canta a sua música preferida do momento. E será que ela prefere enfrentar o paredão do BBB ou a roça da Fazenda? Égua, mana! Vem conferir!