Quase Morri: Cantor sertanejo tem rosto atingido por chamas durante show

Léo, que faz dupla com o Raphael, passou por momentos de terror durante um show. Os sertanejos costumam usar muitos efeitos de luz e fogos de artifício nas apresentações, mas durante uma delas, algo dá errado e chamas acertam o rosto do cantor. Ele afirma ter sofrido queimaduras, mas “nada de grave”. E ainda: Caminhão invade restaurante. Confira os destaques do Quase Morri desta semana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!