Quase Morri: Homem ciumento assume controle de ônibus e gera pânico em Carapicuíba (SP)

Um homem, movido por ciúmes da esposa, furtou um ônibus em Carapicuíba, na Grande São Paulo, percorrendo uma avenida em alta velocidade e colidindo com um salão de festas. A polícia deteve o motorista meia hora depois, enquanto pessoas, incluindo frequentadores de um restaurante, ficaram apavoradas. Uma mulher ficou ferida e foi hospitalizada, mas sem risco de morte. E ainda: nos Estados Unidos, trem atinge caminhão parado sobre os trilhos. Veja os flagrantes inacreditáveis do Quase Morri!



