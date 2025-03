Quase Morri: menina desaparece em bueiro enquanto brincava na chuva

Em Fortaleza (CE), uma menina caiu em um bueiro enquanto brincava na chuva. Apesar dos esforços do pai, ela foi encontrada por vizinhos a 30 metros de distância. Veja também: carro tem falha nos freios com duas crianças dentro do veículo em Minas Gerais. No Lago Paranoá, em Brasília , uma colisão entre uma moto aquática e um barco pequeno levou um adolescente a ser hospitalizado. A situação ressalta a necessidade de cautela ao praticar atividades recreativas na água. Esses casos destacam a importância da segurança e atenção em situações diárias para evitar tragédias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!