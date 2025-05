Quase Morri: Retroescavadeira acerta motociclista em cheio após curva inesperada

No Distrito Federal, o condutor de uma retroescavadeira faz uma inesperada manobra à esquerda e acerta em cheio um motociclista. O homem voa sobre o trator e cai de costas no chão, não antes de se chocar com a caçamba. O motorista desce para ajudar e mais gente aparece. Por sorte, o motociclista sofreu apenas um corte na cabeça e outro no pé. Assista.



