Quase Morri: Moto desgovernada apavora família na calçada

Em Bebedouro, no interior paulista, uma família se reuniu na calçada para bater papo no fim de tarde. Uma criança brincava de bicicleta, e uma outra recebia comida na boca. De repente, uma a moto desgovernada passou raspando. O motociclista empinou a moto e perdeu o controle. Segundo o Código de Trânsito brasileiro, empinar moto é uma infração gravíssima. Veja também: caminhoneiro fica pendurado na beira do abismo.



