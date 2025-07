Quase Morri: Casal é resgatado por montanhistas após ser soterrado por avalanche

Em Niterói, Rio de Janeiro, o afogamento de uma banhista no mar agitadíssimo mobilizou os salva-vidas. Ondas de até três metros aumentavam o desafio. Um pai carregando o bebê no colo e a mãe correm para buscar socorro em um posto do corpo de Bombeiros, em Pindamonhangaba, interior paulista. Um bombeiro aparece e começa os primeiros socorros. O bebê dá sinais de recuperação, para alívio dos pais. Uma avalanche soterrou um casal. Montanhistas encontraram por acaso a dupla. Eles foram levados de helicóptero para um hospital e estão bem.



