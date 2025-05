Na Índia, uma mulher conseguiu salvar a vida dos filhos durante um incêndio. Ela recebe a ajuda de dois homens que, no andar de baixo, conseguem pegar as crianças pela janela. Confira as imagens impressionantes dessa e de outras histórias no Quase Morri desta semana.



