Cidade do Ceará é esvaziada após ameaças de facções criminosas Violência entre grupos gerou medo e insegurança, resultando no fechamento de escolas, comércios e postos de saúde Reportagem da Semana|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h16 )

Moradores abandonam cidade após disputa violenta do crime organizado no Ceará

Em Uiraponga, distrito rural de Morada Nova (CE), quase duas mil pessoas deixaram suas casas após ameaças de facções criminosas rivais. A violência entre grupos gerou medo e insegurança, resultando no fechamento de escolas, comércios e postos de saúde, transformando a área em uma cidade-fantasma.

Desde abril, o conflito entre facções resultou em oito mortes, atingindo um ponto crítico com o assassinato de um homem no centro do distrito, que gerou pânico entre os moradores. Temendo represálias, a população decidiu partir.

As autoridades locais estão tentando restabelecer a segurança na área. A polícia militar prometeu policiamento permanente, enquanto a prefeitura busca soluções para apoiar as famílias afetadas. A Defensoria Pública oferece assistência para aqueles que precisam de proteção e apoio jurídico.

Apesar dos esforços, o retorno dos moradores ainda é incerto, com muitos expressando desejo de voltar apenas se a situação melhorar significativamente.

