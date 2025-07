Uso de drogas por caminhoneiros aumenta riscos nas estradas brasileiras Investigação revela que motoristas em acidentes graves estavam sob efeito de substâncias tóxicas Reportagem da Semana|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 12h22 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h22 ) twitter

Caminhoneiros envolvidos em acidentes graves nos últimos meses estavam sob efeito de drogas

Uma investigação do Domingo Espetacular revelou que todos os caminhoneiros envolvidos em acidentes graves nos últimos meses estavam sob efeito de substâncias tóxicas. Um dos casos ocorreu na BR-116, em Minas Gerais, onde um caminhão colidiu com um ônibus e um carro, resultando em 41 mortes. O motorista fugiu, mas foi capturado no Espírito Santo; exames confirmaram o uso de drogas e álcool.

Mais de 2,5 milhões de motoristas estão com exames toxicológicos vencidos, representando um grande risco nas estradas. A lei exige exames a cada dois anos e meio para motoristas de vans, ônibus e caminhões, mas muitos não cumprem essa exigência. A Polícia Rodoviária Federal flagra cerca de mil motoristas por mês com exames vencidos.

Para aumentar a produtividade, caminhoneiros usam substâncias para suportar longas jornadas sem descanso, comprometendo reflexos e julgamento. Empresas investem em tecnologia para monitorar a fadiga dos motoristas; no entanto, drogas ainda são facilmente adquiridas em postos de combustível.

O exame toxicológico custa em média R$ 140 e detecta drogas consumidas nos últimos 90 dias. Apesar disso, muitos motoristas não realizam o exame obrigatório desde 2015 para categorias C, D e E. A situação reflete um problema de saúde pública e segurança nas estradas do Brasil.

