Médico condenado por abusos sexuais é preso após anos foragido Antônio Teobaldo foi capturado após desafiar vítimas e Justiça online Reportagem da Semana|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 00h18 (Atualizado em 17/03/2025 - 00h18 )

Médico condenado por abusos sexuais é preso 15 anos depois das primeiras denúncias

Antônio Teobaldo Magalhães Andrade, ex-médico de 68 anos, foi detido na Bahia após anos foragido desde as primeiras acusações de abuso sexual. Durante o período em que esteve foragido, ele desafiou suas vítimas e o sistema judicial publicando vídeos na internet. A prisão ocorreu após ele ter sido condenado por estupro em 2021 e por abuso de uma menor em 2010, somando mais de 27 anos de pena.

Teobaldo atuou como psiquiatra em Joinville, Santa Catarina, pelo SUS, mas nunca teve a especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Entre 2018 e 2021, ele enfrentou cinco processos administrativos e 35 queixas de pacientes envolvendo conversas inadequadas durante consultas. Em 2021, foi acusado de abusar de uma paciente com depressão em uma unidade de saúde da cidade.

Além disso, ele foi condenado por abusar de uma adolescente de 13 anos em Uruçuca, Bahia, em 2010. A jovem ainda lida com traumas do ocorrido. Teobaldo teve seu registro profissional cassado em setembro do ano passado e foi exonerado de suas funções em setembro de 2021.

Durante seu tempo como fugitivo, Teobaldo manteve uma presença ativa nas redes sociais, publicando vídeos e negando as acusações. Ele também se identificava falsamente como tenente médico, título que perdeu há mais de três décadas. A captura de Teobaldo encerra uma longa busca por justiça para suas vítimas.

Assista em vídeo - Médico condenado por abusos sexuais é preso 15 anos depois das primeiras denúncias

