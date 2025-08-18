Influenciador Hytalo Santos é preso por exploração infantil
Acusações incluem tráfico de pessoas e produção de conteúdo impróprio
O influenciador digital Hytalo Santos foi preso sob suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. A prisão ocorreu em Carapicuíba, São Paulo, após denúncias feitas por outro influenciador. A investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba apura também a produção de material pornográfico.
As acusações destacam o uso de perfis infantis para promover conteúdos inapropriados e festas com menores de idade. Durante a operação policial, celulares foram apreendidos na residência de Hytalo, onde estavam outras oito pessoas. A defesa afirma sua inocência.
Conhecido por apadrinhar jovens vulneráveis em troca de participação em vídeos, o influenciador iniciou sua carreira em 2018. O caso reacendeu discussões sobre adultização de menores e responsabilidade das plataformas digitais.
Uma pesquisa do Domingo Espetacular revelou que 70% dos brasileiros são contra menores em vídeos online e 78% acreditam que plataformas devem ser responsabilizadas por conteúdos envolvendo crianças. O debate sobre proteção infantil na internet permanece em foco.
Quais são as acusações contra o influenciador Ítalo Santos?
Hytalo Santos é acusado de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil, além de estar sob investigação por produção de material pornográfico.
Onde e sob quais circunstâncias Ítalo Santos foi preso?
Ele foi preso em Carapicuíba, São Paulo, após denúncias feitas por outro influenciador, durante uma operação policial que resultou na apreensão de celulares e envolveu outras oito pessoas.
Qual é a posição da defesa de Ítalo Santos em relação às acusações?
A defesa de Hytalo Santos afirma sua inocência em relação às acusações feitas.
O que uma pesquisa revelou sobre a percepção dos brasileiros em relação a menores em vídeos online?
Uma pesquisa do Domingo Espetacular mostrou que 70% dos brasileiros são contra a participação de menores em vídeos online, e 78% acreditam que as plataformas devem ser responsabilizadas por conteúdos envolvendo crianças.
