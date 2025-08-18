Influenciador Hytalo Santos é preso por exploração infantil Acusações incluem tráfico de pessoas e produção de conteúdo impróprio Reportagem da Semana|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h07 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ítalo Santos, influenciador digital, foi preso por suspeitas de tráfico de pessoas e exploração infantil.

A prisão ocorreu em Carapicuíba, SP, após denúncias feitas por outro influenciador.

As acusações incluem o uso de perfis infantis para promover conteúdos impróprios e festas com menores.

Pesquisa revela que 70% dos brasileiros são contra a participação de menores em vídeos online e 78% acreditam na responsabilização das plataformas digitais.

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso sob suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. A prisão ocorreu em Carapicuíba, São Paulo, após denúncias feitas por outro influenciador. A investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba apura também a produção de material pornográfico.

As acusações destacam o uso de perfis infantis para promover conteúdos inapropriados e festas com menores de idade. Durante a operação policial, celulares foram apreendidos na residência de Hytalo, onde estavam outras oito pessoas. A defesa afirma sua inocência.

Conhecido por apadrinhar jovens vulneráveis em troca de participação em vídeos, o influenciador iniciou sua carreira em 2018. O caso reacendeu discussões sobre adultização de menores e responsabilidade das plataformas digitais.

Uma pesquisa do Domingo Espetacular revelou que 70% dos brasileiros são contra menores em vídeos online e 78% acreditam que plataformas devem ser responsabilizadas por conteúdos envolvendo crianças. O debate sobre proteção infantil na internet permanece em foco.

Quais são as acusações contra o influenciador Ítalo Santos?

Hytalo Santos é acusado de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil, além de estar sob investigação por produção de material pornográfico.

Onde e sob quais circunstâncias Ítalo Santos foi preso?

Ele foi preso em Carapicuíba, São Paulo, após denúncias feitas por outro influenciador, durante uma operação policial que resultou na apreensão de celulares e envolveu outras oito pessoas.

Qual é a posição da defesa de Ítalo Santos em relação às acusações?

A defesa de Hytalo Santos afirma sua inocência em relação às acusações feitas.

O que uma pesquisa revelou sobre a percepção dos brasileiros em relação a menores em vídeos online?

Uma pesquisa do Domingo Espetacular mostrou que 70% dos brasileiros são contra a participação de menores em vídeos online, e 78% acreditam que as plataformas devem ser responsabilizadas por conteúdos envolvendo crianças.

