Pai denuncia filho por planejar ataque terrorista; jovem é preso com arsenal em casa

Reportagem da Semana: Brasileiro é preso por terrorismo após ser denunciado pelo próprio pai

Um pai brasileiro denunciou seu filho à Polícia Federal após suspeitar que ele planejava um ataque terrorista. O jovem foi preso em uma operação que revelou um arsenal escondido em sua residência. Durante a ação, a polícia utilizou um robô para inspecionar a casa, onde encontrou armas, explosivos e outros equipamentos.

O pai do rapaz relatou que o filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista, havia se convertido ao islamismo e se tornado recluso. Preocupado com mudanças no comportamento do filho e sinais de extremismo, ele decidiu procurar as autoridades. A operação foi planejada cuidadosamente com base no relato do pai, resultando na prisão segura do jovem.

Dentro da casa, foram encontrados artefatos explosivos, barricadas e armas. A inteligência policial acredita que o jovem recebia instruções online sobre como manusear e montar os artefatos. Documentos encontrados incluíam um caderno com mensagens extremistas.

O caso não é isolado. Em menos de uma semana, outra operação conjunta entre a Polícia Federal, a ABIM e a PM do Rio Grande do Sul resultou no indiciamento de outro homem por atividades terroristas. As autoridades reforçam a importância da vigilância constante para prevenir ameaças semelhantes.

Assista em vídeo - Reportagem da Semana: Brasileiro é preso por terrorismo após ser denunciado pelo próprio pai

