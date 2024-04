Sobreviventes de ataque do Hamas em festival de música relatam como escaparam da morte Reportagem inédita de Roberto Cabrini mostra o terror vivido pelas vítimas no dia 7 de outubro de 2023

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Três meses depois do ataque terrorista do Hamas durante um festival de música no sul de Israel, que deu origem à guerra, sobreviventes contam, em depoimentos emocionantes, como escaparam da morte. Reportagem inédita de Roberto Cabrini mostra o terror vivido pelas vítimas no dia 7 de outubro de 2023.