Domingo Record vem aí! Internautas repercutem nova atração da emissora Com Rachel Sheherazade no comando, programa estreia no próximo dia 18, às 12h30; saiba mais!

Novidades|Do R7 08/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 02h00 ) ‌



