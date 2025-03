Charmoso! Feyyaz Duman empolga os fãs de Força de Mulher ao aparecer com óculos de grau Intérprete de Arif na novela turca recebeu elogios de seus seguidores com novo visual Fora das Telas|Do R7 25/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 02h00 ) twitter

Feyyaz Duman faz sucesso com foto usando óculos de grau e fãs elogiam nas redes sociais Reprodução/Instagram

Feyyaz Duman provou que fica bonito de qualquer jeito! O intérprete de Arif em Força de Mulher empolgou os fãs nas redes sociais ao aparecer usando óculos de grau.

Em uma foto publicada em seu perfil no Instagram, o ator turco aparece com um sorriso tímido usando o acessório dentro do carro. O clique recebeu diversos elogios de seguidores brasileiros.

Confira:

“Você de óculos está um gato!”, escreveu uma seguidora. “Turquia só tem homem bonito. Estou viciada nas novelas de lá”, comentou outra. “Lindo demais”, elogiou mais uma fã.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: confira sete provas de que Enver e Hatice formam um casal inspirador

Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) já passaram por momentos bons e ruins em Força de Mulher, mas continuaram juntos. Os anos de união fizeram o casal amadurecer e se tornar uma verdadeira inspiração para o público da novela. A seguir, veja sete momentos em que os personagens demonstraram todo o amor que sentem um pelo outro!