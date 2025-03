Vilã de Força de Mulher conquista fãs com sorrisão nas redes sociais Seray Kaya, a Sirin, é elogiada por beleza e simpatia nos comentários de publicação Fora das Telas|Do R7 11/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 02h00 ) twitter

Seray Kaya conquista fãs com sorrisão

Diva que é diva sabe ostentar um look e não é diferente com Seray Kaya, a Sirin de Força de Mulher. Em publicação nas redes sociais, a atriz esbanjou charme e beleza com um sorrisão e um visual de tirar o fôlego.

Com óculos escuros, jaqueta de couro e bolsa vermelha, Seray fez diferentes poses e foi elogiada pelos fãs. “Belíssima”, escreveu uma fã. Já outra completou: “Ultrapassa o limite da beleza”.

Veja:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Arif preso, vingança de Nezir e desespero de Bahar marcam Força de Mulher :

