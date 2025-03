‘Grande responsabilidade’, diz Dandara Albuquerque sobre interpretar Neferíades Atriz contou detalhes do trabalho que considera um dos mais desafiadores de sua carreira Entrevistas|Bruna Oliveira, do site oficial 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

Dandara Albuquerque interpretou Neferíades na novela Gênesis Reprodução/RECORD

A superprodução Gênesis entra para o currículo de Dandara Albuquerque como um dos maiores desafios de sua carreira até o momento. Em sua terceira novela, a atriz, que interpreta Neferíades, não mediu esforços para construir, com complexidade, a personagem que teve grande impacto na história de José (Juliano Laham).

“Foi uma grande responsabilidade, me colocou num lugar de desenvolver uma maturidade profissional e emocional muito grande. Foi um grande passo na minha jornada. Nunca tinha tido tanto texto para decorar, uma rotina de gravação tão intensa e uma personagem com esse tamanho e relevância na trama. De fato, foi um presente e, ao mesmo tempo, uma oportunidade que me trouxe grande aprendizado”, analisou a atriz.

A personagem Neferíades transitou pela linha tênue entre amor e ódio, sempre insatisfeita com a ausência do marido. Na reta final da trama, acabou condenada por ter traído Potifar, seu esposo (Val Perré) — isso tudo após ter acusado, injustamente, José de assédio.

Dandara comentou cena da acusação de assédio Reprodução/RECORD

Dandara escolheu a sequência na qual Neferíades foi tomada pela fúria por ter sido rejeitada por José como uma das mais difíceis deste trabalho.

“Foi muito difícil gravar as cenas em que eu chegava no quarto, gritava e quebrava tudo. [A sequência da acusação de assédio] foi uma que a gente gravou nas minhas primeiras semanas de trabalho. Então, isso foi desafiador porque estava chegando em uma casa nova, conhecendo novas pessoas e com a responsabilidade de entregar uma das principais cenas. E eu sabia que, a partir dali, a trama da minha personagem iria se desenvolver para um lugar complicado”, disse sobre o momento-chave da história.

Ao fim da novela, Dandara só tem a celebrar a repercussão do seu trabalho com o público.

“Desde o começo, enquanto atriz, estava no exercício de humanizar [minha personagem]. E humanizar não significa justificar, não significa defender. Eu, Dandara, acho muito errado o que ela fez — lógico, ela fez uma falsa acusação de crime e uma pessoa inocente ficou presa por conta disso. É muito grave e não tem justificativa. Mas fiquei muito feliz que o público soube separar de uma maneira muito bacana o meu trabalho, separar a atriz e a personagem. Recebi muitas mensagens carinhosas, fiquei surpresa, mas desde o começo tenho tido esse feedback. As pessoas conseguiram identificar, principalmente no começo da história, que a Neferíades tinha esse lugar um pouco mais solar, na relação com a Selemina [Kacau Gomes] e até com Potifar, na festa que teve na casa dela. As pessoas conseguiram acompanhar e perceber todas essas nuances. Fiquei muito grata, porque foi toda pensada essa construção”, comentou.

Dandara em cena como Neferíades Reprodução/RECORD

Uma curiosidade sobre a trajetória de Dandara Albuquerque é que, apesar do sonho de ser artista desde menina - época em que fez teatro na escola e estudou dança, ela decidiu se formar em Direito antes de se dedicar profissionalmente à carreira de atriz.

“Comecei a flertar de novo com a arte muito sutilmente. Voltei para o curso de teatro [em 2012] , depois comecei a trabalhar como modelo. Mas só em 2016 criei coragem para assumir o meu sonho”, afirmou.

Muito feliz com o sucesso de Gênesis, Dandara contou, ainda, não perder um capítulo da novela.

“Estou prestigiando o trabalho dos meus amigos e continua sendo um estudo para mim. Vejo meu trabalho aprendendo também, buscando me aperfeiçoar, mas não nesse lugar de autocrítica, que todo ator tem. Fico pensando que, quando estava fazendo tinha uma percepção e agora tenho outra, em que posso melhorar, isso ou aquilo que poderia ter feito diferente. Então, continuo nesse lugar de pesquisa sob outra ótica. E estou muito feliz de saber que tem muita gente assistindo à novela”, completou a atriz.

Acompanhe a história de Neferíades em Gênesis, de segunda a sexta-feira, às 21h45, na RECORD. Em PlayPlus.com, você encontra os capítulos na íntegra.

Em Gênesis, a relação entre os irmãos gêmeos Esaú (Cirillo Luna) e Jacó (Miguel Coelho) nunca foi boa. Desde o início, eles apresentam muitas diferenças, que vão além da aparência. O primeiro foi o preferido de Isaque (Guilherme Dellorto/Henri Pagnocelli) por muitos anos, enquanto o segundo sempre se entendeu melhor com a mãe, Rebeca (Bárbara França/Martha Mellinger). A briga pela primogenitura também fez com que a competição entre eles se tornasse ainda mais ferrenha. O desfecho foi o motivo que provocou a fuga de Jacó para outra cidade em uma longa viagem pelo deserto. Nas próximas fotos, relembre outros fatos que mostram como os irmãos possuem personalidades opostas!