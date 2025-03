‘Muito importante para o meu crescimento’, diz Yana Sardenberg sobre Herit Atriz contou ter recebido inúmeras mensagens de fãs após a personagem ter sido perdoada por traição Entrevistas|Bruna Oliveira, do site oficial * 02/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 02h00 ) twitter

Yana Sardenberg interpreta Herit na superprodução Blad Meneghel/RECORD

Em clima de despedida da novela Gênesis, a atriz Yana Sardenberg conversou com o site oficial sobre a reta final da história de Herit na superprodução bíblica da RECORD e destacou as lições de amor e perdão que a personagem deixou em sua vida.

Em uma história de amor que falou de persistência e paciência, a jovem camponesa, apaixonada pelo marido, passou por reviravoltas na trama desde que se envolveu com Kaires (Diogo Sales) até a reconciliação com Shareder (Paulo Verlings).

Para a atriz, viver a personagem em Gênesis foi uma experiência transformadora.

“Ela foi muito importante no meu crescimento como atriz, óbvio, mas também como ser humano. Tive que estudar muito a personagem e vi que ela tinha muito a acrescentar na minha vida, como o perdão, não que eu seja difícil de perdoar, mas até a questão da traição, para mim, é uma coisa que fica no nosso inconsciente: será que eu perdoo realmente? Será que perdoo médio? Será que eu perdoo para jogar na cara depois? É difícil perdoar de verdade, por isso que Shareder demorou. Foi lindo porque as pessoas também se identificaram muito com isso”.

Yana destacou, ainda, que teve a dimensão do tamanho da personagem justamente quando Herit foi perdoada pelo marido na novela. A atriz disse ter recebido inúmeras mensagens com relatos de fãs contando as próprias experiências em relação ao tema.

“Teve gente que escreveu que não conseguiu aceitar a traição do marido, outra disse que perdoou e foi a melhor coisa que fez. Teve gente que falou que diálogo é tudo. Realmente, eles conversam muito, isso aproxima muito público, e eles são muito honestos um com outro”, comentou.

Com 20 anos de carreira, a atriz destacou que a personagem é diferente de todas que já havia interpretado.

“O que eu acho mais legal da Herit é que ela é íntegra. Se erra, pede desculpa e vê o que ela pode fazer em relação a isso, não é essa coisa desonesta, nem cínica, nem nada, ela é inteira, ela é de verdade”, afirmou.

Yana Sardenberg comentou, ainda, o momento significativo na vida do casal Hetit e Shareder que, abalado com a perda do bebê, sentiu a esperança se renovar após conversa com José (Juliano Laham).

“É linda essa cena”, acrescentando que não tem cenas “mais ou menos” na novela, são todas muito fortes.

Por fim, a atriz ressaltou que a superprodução bíblica despertou ainda mais fé dentro dela. “Já sabia que seria bem transformador, mas só vivendo para saber”, disse.

Acompanhe a história de Herit em Gênesis, de segunda a sexta-feira, às 21h45, na RECORD. Em PlayPlus.com, você encontra os capítulos na íntegra.

*Colaborou Larissa Ferreira, estagiária do site oficial.

