Juliano Laham avalia trajetória de superação de José em Gênesis Após viver momentos desafiadores como escravo e servo, personagem interpretado pelo ator se torna governador do Egito Entrevistas|Vinícius Andrade, do site oficial 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 )

Ator afirma que José foi seu maior desafio como ator Reprodução/RECORD

Com um personagem complexo nas mãos, o ator Juliano Laham está se destacando cada vez mais na pele de José, protagonista da última fase de Gênesis. Após viver momentos desafiadores como escravo e servo, o personagem se torna governador do Egito.

Em entrevista exclusiva ao site oficial, Juliano Laham contou sobre a trajetória de José até o palácio e revelou algumas curiosidades de bastidores.

“Esse personagem foi meu maior desafio como ator. Ter que construir diversas relações com comportamentos completamente diferentes e cuidados distintos, é complexo. Enfim, a história de José, é completa e recheada de emoções”, aponta o ator.

Mesmo sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos e passar diversas adversidades como servo de Potifar (Val Perré) e Niferíades (Dandara Albuquerque), José manteve sua fé convicta.

“Foi um percurso que independente da dor que ele passasse e do cenário que ele se encontrava, sua fé se manteve inabalável. Então, a sua relação com Deus é muito concreta e bonita”, disse Juliano.

Mas depois de tantas adversidades, José entra para o palácio do Egito como o grande governador, porém Juliano adianta que ele não perderá sua essência.

“O que o público verá dele como governador é aquele brilho no olhar de José, que sempre estará presente. E além disso, a sua relação direta e concreta com Deus”, afirma o protagonista.

Bastidores

Para o ator, viver cenas desgastantes, como a sequência que rasparam o cabelo de José à força, é bastante complexo. Por isso, Juliano tem uma técnica para entrar no universo do personagem antes das gravações: escutar louvores.

“Os louvores me ajudaram muito! Eu criei algumas playlists que eu escutava bastante. Cada fase eram músicas diferentes, então tinha uma canção específica para aqueles momentos emocionantes, onde eu colocava e ajudava a embarcar”.

Além da preparação antes das gravações, Juliano ressalta a importância que depositou em cada relação interpessoal do personagem.

“São várias construções de identificação e humanização para que o personagem não ficasse monótono, e as relações dele com os outros foram o que me ajudaram a expandir”, comenta Juliano Laham.

Não perca as emoções de José como governador do Egito em Gênesis, de segunda a sexta, às 21h45, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para acompanhar todos os capítulos.

