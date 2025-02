Kacau Gomes conta que morte de Selemina vai mexer com histórias de outros personagens Atriz, cantora e dubladora disse ter emprestado amor maternal para personagem e destacou parceria com a colega Letícia Almeida Entrevistas|Bruna Oliveira, do site oficial 23/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h00 ) twitter

Selemina morreu após uma hemorragia Reprodução/RECORD

A atriz, cantora e dubladora Kacau Gomes se despediu da novela Gênesis com a morte de Selemina. A esposa de Pentephres (Nando Cunha) morreu nos braços da filha adotiva Asenate (Letícia Almeida) após uma hemorragia provocada por picada de inseto.

Antes de encerrar as gravações, Kacau conversou com o site oficial sobre a personagem de maior destaque da carreira na TV e também adiantou que o desfecho vai mexer com outras histórias na trama.

“É interessante porque todos os personagens à volta dela têm uma virada de comportamento com a morte de Selemina”, adiantou a atriz, sem poder dar muitos detalhes sobre os próximos acontecimentos da superprodução bíblica.

Apaixonada pela personagem, Kacau a definiu como uma mulher de bom coração, esposa amorosa e mãezona. A atriz, que é mãe de um menino de seis anos, disse ter emprestado o seu amor maternal para Selemina e que teve uma “química incrível” com Letícia Almeida.

“Acho que é amizade para o resto da vida. É muito bonito quando você faz um trabalho e leva uma amizade. Agradeço por ter feito amizades de anos em todos os trabalhos que fiz”, comentou sobre a relação com a colega de cena.

Em um dos momentos mais marcantes da trajetória de Selemina, a personagem cantou duas canções — “Soneto Para Azenate” e “Amor Maior” — em homenagem à filha durante a festa para celebrar a entrada de Asenate no harém.

Kacau afirmou que, apesar de ter construído a carreira artística na música e no teatro musical, foi uma surpresa descobrir que mostraria seu grande talento na TV também.

“Para mim, foi um presente cantar na novela”, declarou, acrescentando: “É a minha essência [o canto]. Quem conhece um pouco da minha história sabe que sou atriz de musicais, faço dublagens, minha vida está sempre associada ao canto”, afirmou a artista, que já trabalhou com grandes nomes da música, como Marisa Monte, Ivete Sangalo, Ed Motta, Fernanda Abreu e Carlinhos Brown, e também se dedica à carreira solo.

Continue acompanhando as emoções de Gênesis, de segunda a sexta, às 21h45 na RECORD. As íntegras dos capítulos estão disponíveis no PlayPlus.

