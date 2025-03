Meritre cogitou o divórcio com Pentephres. Mas, naquela época, as mulheres podiam se divorciar? Casamentos eram desfeitos por vários motivos, sendo o mais comum a ausência de filhos ou o adultério Gênesis Responde|Do R7 10/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/03/2025 - 02h00 ) twitter

Naquela época, o divórcio era relativamente simples, com a mulher saindo da casa do marido Reprodução/RECORD

Meritre cogitou o divórcio com Pentephres. Mas, naquela época as mulheres podiam se divorciar?

Sim. Os casamentos eram dissolvidos por vários motivos, sendo o mais comum a ausência de filhos ou o adultério. No Egito Antigo, tanto homens quanto mulheres podiam dar início a um divórcio por causa disso. O divórcio era relativamente simples, com a mulher saindo da casa do marido, voltando para a casa do pai ou para a sua.

Mas, além de dizer que queria a separação, era preciso um documento que atestasse o fim do relacionamento, assinado por quatro testemunhas.

O divórcio geralmente não trazia nenhum estigma social, tanto homens quanto mulheres se casavam novamente e muitos tinham famílias numerosas. No entanto, se uma mulher se divorciava quando tinha 30 anos, era raro ela se casar novamente. Nessa idade, ela era considerada velha.

Uma curiosidade é que a fim de garantir os direitos das mulheres no divórcio, os contratos de casamento determinavam uma compensação financeira adequada para as mulheres; como está descrito em um dos registros.