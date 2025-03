Qual o significado do anel que o faraó deu a José? Ato simboliza a permissão de que ele tem autoridade para tomar qualquer decisão em nome dos governantes do Egito Gênesis Responde|Do R7 23/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o anel recebido do imperador, José passa a ter autoridade para tomar qualquer decisão Reprodução/RECORD

Sabemos por evidências textuais e arqueológicas, que os governantes do Egito eram, de fato, chamados de “faraós”. Também sabemos que usavam anéis reais que eram seus selos. Ou seja, outros membros da casa no poder e sua administração usavam esses selos quando carimbavam documentos em nome do Faraó. Basicamente, eles atestaram a divindade do Faraó. Entre os egípcios, o objetivo do anel era divinizar o faraó, mas para José o objetivo foi o de celebrar a Deus.

Uma curiosidade é que, no Egito, os documentos eram assinados de uma forma muito particular: cada pessoa importante tinham uma assinatura específica e essa assinatura única era gravada baixo relevo em um anel que era utilizado para assinar um contrato ou uma lei, no caso do faraó.

Quando o faraó dá seu anel pessoal, ou seja, sua assinatura pessoal, para José, significa que ele teria toda a autoridade para tomar qualquer decisão em nome do faraó, inclusive o poder de modificar leis representando a confiança que o faraó tinha em José.