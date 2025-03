Qual era a punição para casos de adultério? Ato era punido com severidade e leis previam até emasculação para o homem violador Gênesis Responde|Do R7 06/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h00 ) twitter

O adultério teoricamente era punido com severidade Reprodução/RECORD

Qual era a punição para casos de adultério?

O divórcio era permitido em casos de adultério. Contava-se aos jovens a lenda do crocodilo, segundo a qual a mulher adúltera e seu amante teriam, por castigo, trágicos destinos.

O adultério teoricamente era punido com severidade. As leis previam a emasculação para o homem violador, uma punição com cem bastonadas caso o crime tivesse sido praticado sem violência, a mutilação do nariz e das orelhas, ou ainda trabalhos forçados.

A mulher podia ter o nariz cortado e ser banida da cidade onde morava. Para a religião egípcia, a amputação do nariz ou das orelhas significava que aquela pessoa não poderia entrar no mundo dos mortos, tornando-se amaldiçoada tanto na terra dos vivos quanto na terra dos mortos.