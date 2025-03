Quais eram os diferenciais dos escravos do Egito? Diferença entre servo e escravo estava na liberdade de ir e vir Gênesis Responde|do R7 02/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 02h00 ) twitter

Muitos trabalhadores do palácio eram escravos que ocupavam posições proeminentes Reprodução/RECORD

Quais eram os diferenciais dos escravos do Egito?

A diferença entre servo e escravo estava na liberdade de ir e vir. O servo era um empregado livre que pode deixar seu senhor quando bem entender, já o escravo era uma propriedade de alguém e não tinha liberdade. No entanto, muitos dos trabalhadores do palácio eram escravos que ocupavam posições proeminentes e teriam muito prestígio.O próprio José, mesmo sendo governador, ainda seria um escravo do faraó sem liberdade para retornar a casa de seu pai sem a autorização do seu senhor. Mas, no Egito, os escravos também tinham direitos, não podiam ser maltratados e eram chamados de ‘servos’

Os escravos vinham de muitas etnias diferentes e serviam a seus senhores em muitas funções, de acordo com suas habilidades. Eles eram autorizados a utilizar as habilidades de seus escravos e empregá-los de maneiras diferentes, incluindo serviços domésticos e de mão de obra. Além disso, senhores foram proibidos de forçar as crianças escravas a trabalho físico agressivo.

Os criados, às vezes, podiam trabalhar para senhores desagradáveis e exigentes, mas em geral eram bem tratados. O maltrato intencional de um servo seria normalmente considerado um comportamento inaceitável. Como os escravos eram remunerados podiam se rebelar se não estivessem satisfeitos com seus ganhos.A primeira greve trabalhista registrada na história ocorreu no século 12 AC, no Egito. A greve foi registrada em papiro, descoberto por arqueólogos no Egito e, embora esteja danificado e incompleto, é o único registro da greve. Os escravos que trabalhavam como artesãos encarregados de construir câmaras mortuárias pararam repetidamente de trabalhar, aparentemente porque receberam uma quantidade de comida insuficiente.