Quais eram as funções do governador do Egito? A civilização egípcia era governada pelo faraó, que tinha o poder organizado a partir do palácio Gênesis Responde|Do R7 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 )

José era chefe de todos os representantes locais Reprodução/RECORD

O governo da civilização egípcia estava centralizado no monarca, também denominado por faraó, que para o povo do Egito era a representação de um deus na terra. O Estado controlava todas as atividades econômicas. O governo dos faraós era hereditário. Todo o poder era organizado a partir do palácio que era a sede do governo.

O poder do faraó era absoluto, interferindo na administração judicial, religiosa, militar, econômica, em todos os níveis da vida egípcia. Então, ao conhecer José, o faraó o nomeou como o segundo homem mais importante do Egito. O território do Egito era dividido em 42 “nomos”, termo em grego que significava distritos e cada um destes nomes tinha um governador local que deveria se reportar diretamente ao governador-vizir.

Desta forma, José era chefe de todos os 42 representantes locais e se reportava diretamente ao Faraó. Ele exerceria uma função parecida ao do primeiro-ministro do parlamento inglês, só que mais poderoso. O governador-vizir administrava diretamente a capital e cabia a ele decidir sobre a utilização de todos os recursos que o Egito possuía, assemelhando-se assim a função do ministro da economia no caso da democracia brasileira. Ele também seria responsável por intermediar as relações com outros reinos e povos o que seria parecido com a função de chefe da diplomacia e comercio exterior da atualidade.