Os nobres recebiam salário para trabalhar para o faraó? Pagamento era feito em medidas de trigo, pão ou cerveja; entenda Gênesis Responde|Do R7 17/03/2025 - 02h00

Todos os trabalhadores do Egito, incluindo os escravos, recebiam uma “jornada” — referente a um dia de trabalho. Esse pagamento era feito em medidas de trigo, pão ou cerveja. Um trabalhador da mais baixa hierarquia (um camponês) recebia um pão ou uma medida de trigo por jornada, o que dava para alimentar até quatro pessoas. Um nobre do palácio, por exemplo, recebia em medidas de trigo o suficiente para que ele pudesse ter os próprios empregados. O trigo era a principal moeda do Egito, e quase tudo poderia ser trocado por trigo.