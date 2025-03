Quais eram as atribuições do cargo de Vizir? Função de Adurrá em Gênesis era essencialmente de administração financeira Gênesis Responde|do R7 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 02h00 ) twitter

Adurrá ocupava o cargo de Vizir em Gênesis Reprodução/RECORD

Quais eram as atribuições do cargo de Vizir?

A sua função era essencialmente de administração financeira, de coordenar a recolha dos impostos que eram pagos de acordo com as produções e rendas, ou então em trabalho, de acordo com o produto obtido no exercício da atividade profissional. As cobranças eram depois mantidas em armazéns, tutelados pelos subordinados do Vizir.