Batalha das Receitas: No Desafio Final, mãe e filha vs. irmãs tentam provar quem é a melhor

No Desafio do Chef, as competidoras Arlete e Carolina formam uma dupla de mãe e filha que prepara lasanha da nona. Do outro lado estão as irmãs Sonia e Ana, que fazem ossobuco ao molho de tomate e vinho tinto com risoto de queijos. A equipe das irmãs escolheu a vantagem ‘Socorro Chef’, permitindo solicitar dicas do chef Pier Paolo Picchi durante a prova. Quem será que levou a melhor?